歐陽娜娜搭肩他 甜告白「16年最開心是遇見你」
16歲星二代歐陽娜娜外型甜美、氣質清新，在演藝圈也結交了眾多好友，擁有好人緣，而今（26日）凌晨一過，她就在微博發文祝朋友生日快樂，並曬出兩人親密搭肩的合照，引發大家好奇她與男子之間的關係。
歐陽娜娜26日整點一過，就在微博開心寫下「最愛的哥，生日快樂」，原本笑稱沒話要說，但接著馬上就感性向對方獻上祝福話語，「你跟我說我是你16年最大收穫（撥頭髮）我也想說16年最開心的就是遇見了你這個囉唆的胖子哥。」並透露當她很多個不開心的失眠夜晚，對方就會傾聽她的心事，可見兩人深厚的情誼。
雖然言詞間盡是開玩笑語氣，但娜娜最後仍給予真摯的祝福，祝他多了一歲能做更多自己想做的事，完成心裡想完成的夢想，「我永遠會做一個支持你的妹妹」，還不忘虧「能力越大，責任越大。長得越帥（胖），責任越重。」最後才揭曉、標註了祝福對象是「吳斌」。
此位「吳斌」其實是名大陸歌手，2011年曾在節目中，請來羅志祥和曾愷玹幫忙向交往1年3個月的女友「兔子」求婚，2013年便退到幕後發展。而吳斌隨後也開心分享貼文，感謝娜娜的祝福，「愛妳哦妹，好感動」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。