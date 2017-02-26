歐陽娜娜搭肩他 甜告白「16年最開心是遇見你」

歐陽娜娜在演藝圈擁有好人緣。（圖／中時資料照）

歐陽娜娜26日凌晨曬搭肩男子照，引來大家好奇。（圖／取材自歐陽娜娜微博）

歐陽娜娜微博發文幫吳斌慶生。（圖／取材自歐陽娜娜微博）

16歲星二代歐陽娜娜外型甜美、氣質清新，在演藝圈也結交了眾多好友，擁有好人緣，而今（26日）凌晨一過，她就在微博發文祝朋友生日快樂，並曬出兩人親密搭肩的合照，引發大家好奇她與男子之間的關係。

歐陽娜娜26日整點一過，就在微博開心寫下「最愛的哥，生日快樂」，原本笑稱沒話要說，但接著馬上就感性向對方獻上祝福話語，「你跟我說我是你16年最大收穫（撥頭髮）我也想說16年最開心的就是遇見了你這個囉唆的胖子哥。」並透露當她很多個不開心的失眠夜晚，對方就會傾聽她的心事，可見兩人深厚的情誼。

雖然言詞間盡是開玩笑語氣，但娜娜最後仍給予真摯的祝福，祝他多了一歲能做更多自己想做的事，完成心裡想完成的夢想，「我永遠會做一個支持你的妹妹」，還不忘虧「能力越大，責任越大。長得越帥（胖），責任越重。」最後才揭曉、標註了祝福對象是「吳斌」。

此位「吳斌」其實是名大陸歌手，2011年曾在節目中，請來羅志祥和曾愷玹幫忙向交往1年3個月的女友「兔子」求婚，2013年便退到幕後發展。而吳斌隨後也開心分享貼文，感謝娜娜的祝福，「愛妳哦妹，好感動」。

(中時電子報)