小布希出版畫冊 向退伍美軍致敬
前美國總統小布希（George W. Bush）2009年卸任後一直很低調，但他將在28日推出新書「勇氣的肖像」（Portraits of Courage，暫譯），發表他第2志業的部分成果。
法新社報導，這本畫冊副標為「三軍統帥向美國勇士的致敬」（A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors，暫譯），書中收錄66幅小布希結識的受傷受創軍人畫像，他們都曾在2001年911攻擊後服役於伊拉克或阿富汗美軍。
雖然這位美國第43位總統從未對發動美國領導的對阿富汗與對伊拉克戰爭表示後悔，但就如同他在自己Instagram帳戶的貼文所述，他的新書展現他為幫助部分「因執行我命令而受傷的卓越男性及女性」的努力。
2001年的阿富汗戰爭與2003年的伊拉克戰爭，造成數以十萬計的平民傷亡。
小布希貼出他的1幅印象派肖像畫作照片，並寫道：「無論在退伍軍人節（Veterans Day）或每個普通日子，我都會想起他們。」這些畫作將從3月2日開始在德州達拉斯（Dallas）的小布希總統中心（The George W. Bush Presidential Center）展出，展期至10月1日。
發行此書的皇冠出版集團（Crown Publishing Group）在聲明中表示，小布希這次新書收益將捐獻給非營利的小布希總統中心，該中心的軍事服務倡議（Military Service Initiative）「致力於確保911後的退伍軍人及其親屬順利適應一般人的生活，特別注重他們是否獲得有意義的職業，並克服肉眼不可見的戰爭創傷」。
小布希總統中心也在網站上表示，每幅肖像皆附有由小布希寫下的該名退伍軍人故事，他希望藉此「向美國退伍軍人的犧牲與勇氣致敬」。（譯者：中央社廖禹揚）1060226
(中央社)
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