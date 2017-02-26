擁豪車豪宅、滿屋名牌包 陸老賴死不還錢

江蘇一名住500萬元（人民幣，下同）豪宅、開保時捷跑車的女「老賴」徐衛衛，欠人3萬元1年多，就是死不還錢，24日被法院人員查扣。讓人吃驚的是，女老賴家中的高級鞋、名牌包和化妝品，塞滿整個屋裡，有如走進了進口名牌店，讓網友看到傻眼。

由最高法院新聞局、江蘇高院、蘇州中院共同發起的全媒體直播「抓老賴」，24日在江蘇執行案件最多的蘇州地區展開。當天上午11時至晚上11時，蘇州的虎丘、太倉、張家港、常熟、吳江、蘇州園區6家基層法院直播執行53起案件。

其中被執行人徐衛衛、易屬嬌名下擁有數套房產及跑車，自身居住市價500多萬的豪宅，生活條件優渥，卻以經濟拮据為由對結欠銀行的貸款拒不履行生效法律文書確定的義務。執行人員在屋內發現名牌包、名牌鞋、閃亮高貴的禮服，堆得到處都是，簡直可以用「滿坑滿谷」來形容，更讓網友看得目瞪口呆。網友說：「隨便賣個包、賣雙鞋就不止3萬元」。

福建石獅一名郭姓老賴，欠債主利息不還，被列入老賴名單。今年1月中旬，泉州警方發現他價值300到500萬元的高級賓利轎車違規停車在路旁，以「車輛違停」為由，「請」他到場配合處理，當場將他帶回警局。警方還查了他的車，後車廂塞滿了高檔紅酒、洋酒、茅台和茶葉。擺明著就是有錢卻不想還錢。

另一名西安市石姓老賴，平時開著賓士等豪車到處跑，卻不願支付欠人的70萬元貨款。2016年8月，他又開車在西安市兜風，被警方當場攔下，車輛隨後也被灞橋法院依法扣押。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(旺報)