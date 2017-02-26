木棒聯賽》平鎮完封南英 明戰穀保拚隊史首冠

平鎮高中成晉包辦勝投和勝利打點。（學生棒聯提供）

闖過最艱難的8強戰後，平鎮高中今天(26日)交手南英商工，爭取高中木棒聯賽冠軍戰門票，主力戰將成晉「二刀流」上陣，首局先用安打幫自己打下領先優勢，並以96球投出8局完封勝，終場平鎮以7比0扣倒對手，繼100學年度後再度闖進冠軍戰，明與穀保家商力拚隊史首冠。

連續2年在8強戰敗北，平鎮高中昨日擊敗西苑高中後，如願晉級4強，總教練吳柏宏說：「我們都認為最難打的是8強賽，過了之後大家就比較有信心。」

此戰成晉擔任平鎮先發投手兼第3棒，完投8局，被擊出6支安打，沒有失分，封鎖南英打線，打擊方面則是在首局就先以安打敲回全場第1分，單場擊出2支安打。

而面對南英排出的先發投手蘇俊璋，平鎮前5局打完後僅以1比0領先，但6局下打線有所突破，朱祥麟、蔣宗錡連續敲出帶有打點的安打，平鎮單局添3分拉開差距，8局下代打的王偉安再以三壘安打掃回2分，接著蔣宗錡打回平鎮第7分後，比賽也提前結束。

重演昨日8強戰打線「慢熱」的狀況，吳柏宏提到：「雖然了解對方先發投手的習性，知道他幾乎都用外角球，但小朋友適應還是有難度，打了2輪後才慢慢習慣他的配球。」

平鎮在青棒各賽事戰績輝煌，但至今唯獨沒拿過木棒聯賽冠軍，99學年度及100學年度兩度在冠軍賽敗給高苑，今年以11戰全勝之姿殺進冠軍戰，其中10場扣倒對手，明天將與拿過4座冠軍的穀保家商爭冠，吳柏宏說：「今年對戰兩隊有輸有贏，就看誰的掌握度跟抗壓性比較好。」

(中時電子報)