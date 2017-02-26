不甩法院執行 陸多數老賴繼續賴下去

大陸最高人民法院統計顯示，2008年至2012年被執行人有財產的案件中，70%以上的被執行人存在逃避、規避甚至暴力抗拒執行的行為，自動履行的不到30%，顯示多數老賴都能「繼續賴下去」，繼續危害社會。

大陸國內欠人錢財卻賴著拒不履行法院生效判決的債務人（老賴）比比皆是，已成為了經濟社會的病根，嚴重影響社會的和諧穩定，而「執行難」也成了大陸法院最常被人詬病的地方。根據大陸全國高級法院執行局資料，2011年全大陸法院執行標的總金額到位率為76.3%。換言之，還有四分之一的判決金額沒有「執行」。

為有效治理「老賴」，大陸最高人民法院在2013和2014年先後3次召開新聞發布會，集中對失信被執行人名單資訊的公開等進行通報，並建立網上的「老賴」黑名單系統。只要在網路上查詢「全國法院失信被執行人名單資訊公布與查詢」，並輸入姓名，就可以查詢失信被執行人名單資訊，快速擠壓「老賴」的生活空間。

(旺報)