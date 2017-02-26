大英博物館百件精品赴陸展出 9件與中國有關

中新網報導，《大英博物館100件文物中的世界史》將於3月2日在大陸國家博物館開展，百件文物展品中將有9件與中國相關。該展中方策展人閆志表示，雖然脫胎於叢書，但是亮相大陸國家博物館的百件展品並不盡相同，其中45件與原書一樣外，另有一部分與原書沒有關係。

但這次展覽中，除了大陸觀眾尤為感興趣的《女史箴圖》不會出現在展覽中，大英博物館的鎮館之寶「羅塞塔石碑」亦無緣亮相。

值得一提的是，這次9件與中國有關的展品，將包括良渚文化的玉琮、西周早期的康侯簋、商周時期的鎛、東漢青瓷六博俑，唐代劉庭訓墓的三彩文官俑，以及元代的青花瓷盤和龍首雙耳瓶，中國產的太陽能燈具與充電器等。

(旺報)