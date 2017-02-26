SBL》顏行書怒了！放話連阿嬤也可切入
26日進行SBL第14季最後1場例行賽，卻爆出大冷門，因為有歐布萊恩壓陣的富邦勇士，竟遭全本土出賽的台北達欣88比67痛宰，賽後富邦總教練顏行書表情凝重表示，「我想我們今天的防守，連阿嬤都可以切入！」
「我想今晚的比賽給我們非常大的警惕，現在的勇士跟開季時完全不同，核心價值早就打掉，尤其在防守上的士氣完全消失，」顏行書說，「根本沒有團隊氛圍與士氣，這樣的打法完全就不是我們勇士隊的樣子。」
勇士接下來季後賽首輪的對手將是桃園璞園，富邦將有1勝優勢，談到季後賽首輪的計畫，顏行書說：「反正就是全力爭取第1場比賽的勝利，這1場比賽將很重要。」
達欣得以爆冷用全本土痛宰富邦的兩大功臣是張家榮、翁嘉鴻兩名同樣來自醒吾科大的學長與學弟，張家榮拿下全場最高23分，外加6籃板、7抄截，翁嘉鴻表現更沒菜鳥球員的生澀，貢獻18分、10籃板與6助攻。
「這場比賽的勝利，百分之50來自翁嘉鴻的高命中率表現，我安排張家榮上場就是要他突破，而他也做到了，」達欣總教練邱大宗表示，「多虧他們兩人表現，也替達欣爭取多1天休假。」達欣將與裕隆在季後賽首輪輪空。
張家榮強調，自己很久沒這種痛快的感覺了，因為先前左肩韌帶受傷，造成自己想法偏掉了，幸好慢慢調回應有狀態，更告訴自己必須大膽出手，「尤其今天跟嘉鴻學弟一起上場，彷彿回到大學時代，都知道彼此之間想法或走位。」
隨著例行賽落幕，第14季季後賽首輪將於3月4日在彰化縣立體育館登場，分別由第3的台啤出戰第6的金酒、第4的富邦遭遇第5的璞園，台啤與富邦將帶1勝優勢，全力尋求在5戰3勝制的季後賽首輪晉級機會。
(中時電子報)
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