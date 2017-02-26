馬航失事家屬要求宣告死亡 否則難再娶
馬航MH370失聯至今近3年，一名中國大陸籍女乘客的先生，要求宣告妻子死亡。沒有妻子的死亡證明，他無法代為處理相關事物，也無法再組新家庭。
北京晨報報導，2014年3月8日，楊女士因出差搭乘馬來西亞航空MH370返回北京，飛機起飛不久即失去聯繫，但一直未能找到殘骸。
楊女士的丈夫焦先生曾赴馬來西亞處理後續事宜，並持續關注媒體，不過，2015年1月底，馬來西亞民航局宣佈，馬航MH370失事，並推定機上所有239名乘客和機組人員遇難。
隨著時間流逝，焦先生對奇蹟的盼望越來越渺茫，而沒有妻子的死亡證明，他無法代為處理相關事物，也無法再組新家庭。近日，焦先生至北京通州區法院，要求宣告妻子死亡，此案正在審理。
新浪網報導，大陸民法通則規定，公民下落不明滿4年的、因意外事故下落不明滿2年的，或因意外事故下落不明，經有關機關證明其不可能生存的，利害關係人可向法院申請宣告其死亡。
華商報引述律師朱振峰說，宣告死亡後，婚姻關係就解除，財產轉化為遺產，生前債務則從遺產中償還。
若日後發現被宣告死亡者還活著，在婚姻關係方面，如果其配偶尚未再婚，夫妻關係從撤銷死亡宣告之日起自行恢復；如果其配偶再婚後又離婚，或者再婚後配偶又死亡的，則不得認定夫妻關係自行恢復，目的是保護後一段婚姻。
在財產方面，撤銷死亡宣告後，已作為遺產分割的財產，當事人有權要求返還。1060226
(中央社)
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