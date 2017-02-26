達欣首節大爆發 一路領先輕鬆勝富邦
SBL達欣隊今天在首節大爆發，單節19次出手命中14球，狂轟37分也一路領先，最終輕鬆以88比67擊敗富邦。
第14季超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士與台北達欣工程的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行。
這場比賽開打後，達欣展現例行賽王者風範，今天難得先發的翁嘉鴻，包含外線4投3中在內，5次出手命中4球拿下11分，達欣全隊兩分球8投7中，命中率高達8成8，三分球11投7中，命中率也有6成4，單節轟下37分，以37比23領先富邦。
達欣首節攻下8分的張家榮次節再攻下5分，帶領達欣打出17比12的攻勢，上半場以54比35領先富邦。
雙方易籃再戰後，兩隊在第3節表現平分秋色，在各攻下16分的情況下，達欣仍以70比51持續領先。
末節達欣黃鎮、張家榮分別拿下8分、6分，力抗有陳孝榮、宋宇軒各攻下6分的富邦，最終達欣以88比67擊敗富邦。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。