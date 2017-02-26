號召228推倒蔣銅像 蔡丁貴：挑戰不公不義法律

自由台灣黨主席蔡丁貴號召民眾228當天到自由廣場推倒蔣公銅像，表示這是對不公不義法律進行挑戰。圖為前年228前，民眾向蔣公像投擲雞蛋與墨汁。(本報系資料照片)

自由台灣黨主席蔡丁貴號召民眾二二八當天到自由廣場推倒蔣公銅像，對於前台北市長郝龍斌呼籲主動調查，蔡丁貴在臉書上發文表示這就是體制外的抗爭行動，是對不公不義法律進行挑戰。

蔡丁貴昨日受訪時公開號召民眾在二二八中午到自由廣場，推倒蔣公銅像，前台北市長郝龍斌則發文指中正紀念堂在2007年時已經成為國定古蹟，破壞古蹟是觸犯法律，呼籲警方主動調查蒐證。

對此，蔡丁貴表示拆除蔣公銅像的行動是體制外的抗爭行動，明知故犯對體制的不公不義法律進行挑戰，承擔法律懲罰以凸顯法律的壓迫。

他更批評中正紀念堂才興建幾年，透過法律的操作就劃設為古蹟，只是為了維護流亡政府殖民體制的獨裁壓迫。更說如果這麼微小的不公不義法律都沒有勇氣加以反抗，如何完成艱鉅的轉型正義？

中正紀念堂是在1980年時所建成，距今僅37年，因2007年時教育部要拆除其圍牆，北市文化局將其列為暫定古蹟，並在同年被指定為國定古蹟。

(中時電子報)