轉機小確幸！5大機場提供免費過境觀光

我要評比

成田機場提供轉機的旅客免費觀光行程，可至附近的成田山新勝寺遊覽。(圖/達志影像 shutterstock)

出國旅行，偶爾會遇到需要轉機的時刻，除了機場提供的免費WiFi能讓旅人打發時間外，不少機場更提供免費的過境觀光遊覽服務，讓機場化身為旅途中不可錯過的重要景點。

旅遊網站《Skyscanner》整理了以下5大機場，除提供觀光遊覽服務外，更有大型購物商場滿足旅人們的購物慾。

1. 東京成田機場

東京成田機場共提供4種行程給轉機的旅客，分為由導遊陪同的行程，或是自行前往商城購物。若想參加行程，只要到轉機旅行櫃台(Transit Program)報名，且只需負擔交通費和門票費用。

(1) 成田山新勝寺、成田山表參道

成天機場前往成田山只需7分鐘的車程，新勝寺為有1千多年歷史的日本代表性旅遊勝地之一，在此可感受到日本傳統文化。

(2) 航空科學博物館

在此可透過模擬飛行器體驗飛行、欣賞大型噴氣式客機展覽、了解航空科技歷史知識等。

(3) 鄉間體驗

來到日本傳統鄉下多古町，欣賞千葉縣名產「多古町」大米的稻田風光。

(4) Shisui Premium Outlets

Shisui Premium Outlets共有120店鋪，包括全球知名品牌和日本特有品牌等，搭乘機場與Oetlets間的直通巴士，單程僅需15分鐘。

仁川機場的免費遊覽按時間區分，可自由選擇想去的行程。圖為南韓景福宮。(圖/達志影像 shutterstock)

2. 首爾仁川機場

想參與仁川機場的轉機遊覽服務，須攜帶護照、機票至轉機旅遊櫃台報名。

仁川機場提供的轉機行程以時間區分，分別提供了1至5小時等不同的行程，可依個人需求選擇。

轉機旅行皆有英語導遊陪同，除到特別景點需支付門票外，其餘的行程皆可免費參加。

樟宜機場提供文化之旅行程，可前往歷史悠久的魚尾獅公園、水車牛等知名景點。(圖/達志影像 shutterstock)

3. 新加坡樟宜機場

樟宜機場提供文化之旅和城市觀光之旅2種巴士觀光行程，每趟行程皆為2.5小時，只要轉機時間超過5.5小時以上便可參加。

透過文化之旅，可前往歷史悠久的魚尾獅公園、水車牛等；若轉機時間超過6小時，則可考慮參加城市夜光之旅，到新加坡摩天輪欣賞城市壯麗的景觀。

伊斯坦堡機場則有舊城區導覽、新城金角灣和舊城市集等行程。(圖/達志影像 shutterstock)

4. 土耳其伊斯坦堡機場

持有土耳其航空的轉機機票，並於伊斯坦堡機場轉機超過6小時以上，便可參加機場提供的免費遊覽行程。

3種行程分別為舊城區導覽、新城金角灣和舊城市集行程，不僅提供早餐或午餐，門票和交通更為免費，只要在行程前半小時於櫃檯報名即可，但須先上網申請土國電子簽證。

杜哈機場的免費遊覽行程包括了觀光客必去的景點，瓦吉夫老市集。(圖/達志影像 shutterstock)

5. 卡達杜哈機場

杜哈機場提供了免費市區觀光導覽，轉機時間超過5小時以上即可報名參加。行程共有珍珠卡塔爾、伊斯蘭藝術博物館、卡塔拉文化中心和觀光客必去的瓦吉夫老市集。

每項行程約為2小時45分鐘，共有33個名額，全程提供英語導遊並附上免費礦泉水。

(中時電子報)