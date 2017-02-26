永采前員工再爆：支援別家店僅給一盒壽司打發

永采烘培坊無預警歇業，隨後以紙箱貼滿落地玻璃窗，阻擋記者拍攝。（王文吉攝）

有離職員工爆料，老闆娘彭姓姊妹的父親也有經營餐廳，若缺人手就會從永采抓人過去支援，結束後就給一盒簡單的壽司打發，且沒有加班紀錄。(擷取自爆料公社)

台中「永采烘焙坊」因勞資糾紛遭台中市政府重罰100萬元。今天突然貼出停業公告，仍有離職員工加碼爆料，老闆娘彭姓姊妹的父親也有經營餐廳，若她們爸爸的店有大組定位，就會從永采抓人過去支援，結束後就給一盒簡單的壽司打發，且沒有加班紀錄。

有名網友在臉書不公開社團「爆料公社」表示，她是永采前員工，那間店是兩姐妹經營，若不順她們眼就開炮，一個開炮另一個就幫腔，隔天她們父母有來店內的話又會再被數落。該網友直言「簡直就是言語暴力+精神虐待，沒跟她們要精神賠償真是失策。」

網友指出，永采經營者的父親有開設另一家餐廳，當那家店有大組定位時，就會到永采抓人過去支援，但結束後就給一盒簡單的壽司打發然後說「辛苦了，這給你帶回去吃」而不是打卡紀錄。

此外，網友表示永采在打烊下班後還會要求員工將店內的廚餘丟在路邊或其他店家未上鎖的子母車中，似乎完全與她們無關因為若被拍到也不是她們。

至於薪資方面，網友表示面試時說永采會從最低給起然後看表現予以加薪，領到的都是些奇怪的數字，之後要提離職時也會設法拖延，更要求「要有人來應徵，你在把他帶起來接替你，你就能離開」，然後只要見到就會閃避，隔天她爸就會約談要求留下。

網友直言，「自稱『貴婦級』烘培坊，但待人方式卻令人髮指，不敢恭維，看到新聞說罰100萬，礙於法令只能尊重，若能真正杜絕這樣的業者，讓求職者有好的工作環境，這才是上位者應該正視的議題吧」。

(中時電子報)