木棒聯賽》成晉勝投＋勝打 「二刀流」率平鎮爭冠

成晉8局完封南英。（學生棒聯提供）

平鎮高中今天(26日)在高中木棒聯賽4強戰以7比0扣倒南英商工，繼100學年度後再闖冠軍戰，關鍵人物就屬「二刀流」上陣的成晉，不僅完投8局封鎖對手，單場還敲出2支安打，包辦勝投和勝利打點。

成晉不僅是平鎮陣中的主力投手，也扛球隊中心打線，但他提到，高三上學期主要以打者身份出賽，這次木棒聯賽才又在投、打同時扮演吃重角色，因此被排定在這場關鍵戰役先發，成晉說：「很久沒有投4強賽了，一開始有點緊張，但投到後面就比較順一點了。」

此戰成晉擔任先發投手兼第3棒，總教練吳柏宏表示：「他從第一階段到現在都打得很好，少了他這一棒的話，影響很大。」而以「二刀流」身份上陣，成晉也已很習慣，他提到，平常在練習時也會特別用左打揮棒，平衡兩邊肌力。

明天冠軍賽對上穀保，成晉雖受隔場限制無法再登板，但還是能上場打擊，他說：「只要能為球隊貢獻，都會全力以赴，唯一目標只有冠軍。」

目前高三的成晉，因超齡無法再打玉山盃，明天可能是他高中生涯大賽的最後一役，他提到，畢業後自己有意投入選秀挑戰職棒，但還未做出最後決定，而日後是否會繼續以「二刀流」發展？成晉說：「兩個都兼顧是最好，但可能還是投手比較有機會。」

(中時電子報)