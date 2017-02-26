寇讎救星一線間 川普炒熱奧斯卡收視率

在全世界觀看今晚奧斯卡頒獎典禮的同時，美國總統川普將是好萊塢自由派眾星抨擊嘲諷的對象，但極其諷刺的是，他們的寇讎川普可能搖身一變成為奧斯卡救星。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，2016年奧斯卡頒獎典禮的電視收視率暴跌至8年來最低紀錄，奧斯卡獎自詡高水準、避開最受歡迎電影的頒獎結果，讓觀眾冷眼相對。

奧斯卡獎現在看來得寄望眾家群星對這位共和黨總統政治上的砲轟抗議，來炒熱本屆頒獎典禮收視率。

轉播這項影壇盛事的美國廣播公司（ABC）， 已將30秒的廣告價位從去年的40萬英鎊（約新台幣1573萬元），提高至160萬英鎊（約新台幣6294萬元）。

全球準備收看本屆頒獎典禮的觀眾，較去年的10億人還多2億，令人難以置信。

入圍最佳女主角的梅莉史翠普（Meryl Streep）數週前才在金球獎上慷慨陳詞，數落川普（Donald Trump）不是，而她只是對川普大表敵意的A咖明星之一。

奧斯卡獎頒贈機構美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）資深成員今天告訴每日郵報：「對川普的同仇敵愾，以及認為部分巨星將在電視黃金時段發難的想法，都會讓觀眾感到興奮。」

「人們收看頒獎典禮通常是為了看明星的禮服，而今年他們想看的是抗議與戲劇性事件。」

洛杉磯警方昨晚表示，「多個」團體申請在舉行第89屆奧斯卡頒獎典禮的好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）外舉行抗議活動，而川普的支持者也誓言反擊。

美國成年公民協會（Asoociation of Mature American Citizens）會長韋柏（Dan Webber）說：「超過6000萬美國人投給川普，他們厭倦於再被名人貶損、嘲弄。如果好萊塢繼續對不同政治理念的人們，發表充滿仇恨的偏執惡意言論，「我們就不會再看他們的電影」。（譯者：中央社廖禹揚）1060226

(中央社)