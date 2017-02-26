陸打擊地下錢莊 2016破近4百重案
中國大陸公安部公布，2016年大陸共破獲地下錢莊重大案件380餘起，抓獲嫌犯800餘名，涉案總金額超過人民幣9000億元（約新台幣4兆500億元）。
大陸官方將打擊地下錢莊犯罪與跨境的反腐追贓工作相連，並強調是維護國家金融安全，因此2016年公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在大陸全境展開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。
新華社報導，地下錢莊已成為大陸不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經濟全球化、網際網路技術和新興支付工具的迅速發展，地下錢莊的犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大。
報導指出，地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網路賭博等犯罪活動資金轉移的通道，而當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍，今年仍會持續對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢。1060226
(中央社)
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