打愈兇愛愈深 茅利塔尼亞婦女悲歌

西非國家茅利塔尼亞婦女相信丈夫對自己愛的深淺完全顯現在家暴行為，打的愈兇狠愛才愈濃烈。面對這種陋習，多數婦女對挨打習以為常，甚且引以為傲。

19歲的莎莉瑪塔（Salimata）婚後經常遭到丈夫毆打，卻沒有怨言，因為母親被父親打斷手，外婆被外公打斷腿。她說：「我雖然像隻動物般，必須時刻遵守丈夫訂下的紀律，但我依然相信丈夫只有在最愛我的時候才會打得最兇狠。」

茅利塔尼亞（Mauritania）是個極為貧窮的穆斯林國家，社會充滿種族分歧，每個族群都有獨特的婚姻規範。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天引述1名生活中等的60歲阿嬤薩姆巴（Aichetou Samba）報導。她說：「按照過去習俗，女孩必須8歲出嫁，對象大部分是堂兄或表兄。」

茅利塔尼亞雖有法律明文規定女孩結婚年齡，但父母依然有權作主女兒童婚的年齡。

薩巴姆接著說：「我們女人總愛以被丈夫毆打而自豪，甚至向其他女人分享挨打經驗，以示炫耀。這是傳統文化之一，丈夫打妻子不足以大驚小怪。有的時候，丈夫還對妻子潑冷水作為懲罰。」

但是25歲的賈洛（Mariem Jallo）可不這麼想。她已經離婚5年。

她說：「我的丈夫經常為一些生活瑣事揍我，然後說，那是因為太愛我了。」

她提出離婚，丈夫不准，雖然最後離婚成功，卻飽受娘家指責。

27歲男子伊迪（Alyoun Idi）表示，他多次毆打妻子是因為她不懂得甚麼叫做服從，但這並不影響兩人的婚姻生活。

他說：「我深愛著我的妻子，沒有她我活不下去。可是，我們繼承著祖先的文化遺產（指毆打妻子），這是傳統，同時也是解決許多家庭紛爭最好的方式。」

2001年茅利塔尼亞對婦女的家庭暴力訂定為刑事犯罪，可以判處5年以下有期徒刑。但是，大部分婦女卻因為擔心丈夫坐牢而忌憚控告丈夫家暴。

雖然人權團體多方奔走，督促阻止家暴的新法條早日誕生，然而，還是有婦女寧可選擇忍受家暴。

如同19歲的莎莉瑪塔所說：「如果我和丈夫的關係趨於冷漠，即使我燒毀房屋他都不再關心我，那麼，我會十分懷念被他毆打的日子。」1060226

(中央社)