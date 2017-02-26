擁槍又販毒 通緝犯罪加一等

因毒品案遭發布通緝的李姓男子，涉嫌擁槍又販毒，遭北市北投分局緝獲。（張企群翻攝）

李姓通緝犯擁槍又販毒遭緝獲。（張企群翻攝）

台北市北投警分局執行全國肅槍行動，24日下午在基隆市安樂區基金一路某社區大樓前查獲李姓、蔡姓等2名毒品通緝犯，並查扣毒品海洛因23公克、毒品安非他命1公克、新興毒品咖啡包36包，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例偵辦。

警方日前接獲線報指出，一名男子經常出沒於基隆市安樂區基金一路一帶兜售毒品，經實際查訪後，得知該名李姓藥頭不僅四處販售毒品藉以賺錢，同時仍具有毒品通緝犯身分，24日埋伏時，見李嫌甫施用毒品後步出朋友家大門，同夥蔡嫌自路旁車輛下車向李嫌招手，員警一擁而上先將李嫌壓制逮捕，並攔下蔡嫌過濾身分，發現蔡嫌竟是毒品及殺人未遂案的雙料通緝犯。

逮捕李嫌後，警方檢查其攜帶物品，見其背包內放有一組數位電視機上盒的內裝鐵盒並鎖上螺絲，拆開後發現鐵盒內藏有數小包塊狀毒品海洛因及安非他命，顯見毒犯為了躲避警方查緝，藏匿的方式無奇不有，使警方大開眼界；另外，李嫌的車輛內找到新興毒品咖啡包，李嫌一開始還拍胸脯保證是一般的咖啡包，願意接受檢驗，但遭警方當場驗出含有毒品愷他命陽性反應時，頓時啞口無言，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送基隆地方法院檢察署偵辦。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)