廠商寫企畫又參與投標 北市府遭爆圖利

有民眾爆料，台北市文化局長鍾永豐與客委會主委曾年有，疑似利用職權圖利廠商，不但讓大大樹音樂圖像公司，連續獨家取得客委會8件、1100萬的標案，還違法由大大樹同時寫招標內容、參與決標。對此，鍾永豐表示，2007年後就未與大大樹有任何合作關係；曾年有則說，確實有疏漏，依法已廢標。

民眾指出，日前參加今年客委會「2017台北市客家文化節＿蕭如松紀念音樂委創及展演企畫書徵求」招標案，總經費500萬元，市府把招標內容委託給大大樹策畫設計，但企畫書所設定的執行人員竟全數皆為大大樹創辦人的關係人。

民眾懷疑，因為鍾永豐為台北市客委會前主委，也是客家音樂「生祥樂團」長期配合的作詞人，大大樹為生祥樂團的發行公司，雙方關係匪淺，才讓大大樹寫招標內容又參加決標，嚴重違反《採購法》。

對此，鍾永豐回應，生祥樂團的專輯皆是獨立創作，之前是找大大樹幫忙發行，不過雙方沒有明確的合約關係，自2009年後就沒有與大大樹廠商的合作了。

鍾永豐說，該採購案是今年的案子，他去年10月轉任文化局長，相關招標案須由客委會統一說明，但他相信市府所有招標案都符合《採購法》。

曾年有說明，因同仁認為可能違反《個資法》，未在招標內容資訊完整揭露企畫書執行人員名單，經投標的廠商提醒，上周已廢標，擇日再重新招標，但勞務採購規定是允許製作企畫書的廠商參與投標。

至於大大樹遭指一年拿下8件標案，曾年有則稱沒那麼多，還要再了解，記者致電大大樹音樂圖像公司，無人接聽，尚無法取得回應。

(中時)