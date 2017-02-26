廠商寫企畫又參與投標 北市府遭爆圖利
有民眾爆料，台北市文化局長鍾永豐與客委會主委曾年有，疑似利用職權圖利廠商，不但讓大大樹音樂圖像公司，連續獨家取得客委會8件、1100萬的標案，還違法由大大樹同時寫招標內容、參與決標。對此，鍾永豐表示，2007年後就未與大大樹有任何合作關係；曾年有則說，確實有疏漏，依法已廢標。
民眾指出，日前參加今年客委會「2017台北市客家文化節＿蕭如松紀念音樂委創及展演企畫書徵求」招標案，總經費500萬元，市府把招標內容委託給大大樹策畫設計，但企畫書所設定的執行人員竟全數皆為大大樹創辦人的關係人。
民眾懷疑，因為鍾永豐為台北市客委會前主委，也是客家音樂「生祥樂團」長期配合的作詞人，大大樹為生祥樂團的發行公司，雙方關係匪淺，才讓大大樹寫招標內容又參加決標，嚴重違反《採購法》。
對此，鍾永豐回應，生祥樂團的專輯皆是獨立創作，之前是找大大樹幫忙發行，不過雙方沒有明確的合約關係，自2009年後就沒有與大大樹廠商的合作了。
鍾永豐說，該採購案是今年的案子，他去年10月轉任文化局長，相關招標案須由客委會統一說明，但他相信市府所有招標案都符合《採購法》。
曾年有說明，因同仁認為可能違反《個資法》，未在招標內容資訊完整揭露企畫書執行人員名單，經投標的廠商提醒，上周已廢標，擇日再重新招標，但勞務採購規定是允許製作企畫書的廠商參與投標。
至於大大樹遭指一年拿下8件標案，曾年有則稱沒那麼多，還要再了解，記者致電大大樹音樂圖像公司，無人接聽，尚無法取得回應。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。