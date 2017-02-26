嘉縣一處火雞場疑爆禽流感 498隻全撲殺！

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嘉縣火雞場疑似禽流感，498隻全撲殺。（呂妍庭翻攝）

嘉縣一處火雞場疑爆禽流感。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣民雄鄉一處火雞場通報火雞異常死亡。（呂妍庭翻攝）

嘉縣火雞場疑似禽流感 ，498隻全撲殺。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣民雄鄉一處火雞場25日通報火雞異常死亡，嘉義縣家畜疾病防治所採樣送驗並移動管制，因出現疑似鄰近縣市火雞感染禽流感急性死亡疫情，為避免可能病原擴散，防治所26日上午動用19名人力完成火雞撲殺清場作業，共計撲殺498隻。

防治所表示，25日接獲民雄鄉賴姓民眾通報，指其飼養火雞死亡40至50隻，防治所隨即派員現場採樣送驗，並開立移動管制書，因現場病火雞呈現明顯虛弱且觀察死亡數量有增加趨勢，與台南及雲林火雞場感染禽流感，急性發病大量快速死亡有相似疫情，經與防檢局討論後，緊急進行預防性撲殺。

防治所指出，106年累計至今，嘉義縣共撲殺禽場7場，撲殺禽5428隻。

(中時)