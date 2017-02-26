金正男身中劇毒 20分鐘內即痛苦喪命

馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉今天表示，北韓領導人金正恩的長兄金正男在馬國遭到攻擊後，因中毒很深，15至20分鐘內就喪命，而且因為主要器官都衰竭，恐怕「死得很痛苦」。

馬國警方先前透露，金正男13日在吉隆坡機場遇襲，是遭致命的VX神經毒劑殺害。機場監視器錄影畫面顯示，兩名女子大膽行刺，把某種東西放在金正男的臉上，他隨後不適求助。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，蘇巴馬廉（S. Subramaniam）告訴記者：「他死在救護車上。他在（機場）診所就已昏迷。」

他又說：「由發動（攻擊）的時間算起，他在15至20分鐘內就喪生。」

蘇巴馬廉稍早表示，驗屍結果顯示，45歲的金正男因為某種神經毒劑而「非常嚴重癱瘓」。

他表示：「身體只要吸收10毫克的VX毒劑就會致命。吸收得很快，因此幾分鐘內這名男子就出現症狀。」

蘇巴馬廉說，「肌肉會進入持續收縮狀態」，而且此案劑量「這麼高」，心臟和肺很快就受到影響。

神經毒劑會影響人體內一種(酉每)的正常運作，而這種(酉每)的作用像是人體腺體與肌肉的「關閉鍵」，少了這種開關，腺體和肌肉會持續受到刺激，最終會疲累到無法持續呼吸。

警方已拘押兩名涉嫌發動攻擊的女子，還有一名北韓男子。他們還希望訊問另七名北韓人，包括駐來西亞大使館的一名高級官員，但有四名嫌犯已在命案當天逃出馬來西亞。

據報導，被捕印尼女嫌席蒂艾沙（Siti Aishah）昨天告訴高級外交官員，有人付她約90美元，要她戲弄金正男。她還以為用來抹金正男臉部的液體是「嬰兒油」。

25歲的席蒂艾沙據傳在事後也出現不適，可能是因為曾接觸這種化學物質。蘇巴馬廉表示，當局還在進行檢驗，以確定席蒂艾沙是否受到這種化學物質影響。

雪蘭莪州（Selangor）警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）則表示，席蒂艾沙攻擊後離開機場時曾在計程車上嘔吐，但如今情況良好。他又說，還須進行更多檢驗，才能確定兩名女嫌是否先用了解毒劑，因此神經毒劑沒有讓她們喪命。

美聯社報導，專家表示，用來殺害金正男的神經毒劑幾可確定是在精密的國家級武器實驗室製造，而且遭到國際條約禁用。但北韓從未簽署這些條約，而且幾十年來一直發展複雜的化學武器計畫。

VX神經毒劑毒性極強，因此聯合國將之列為大規模毀滅性武器。馬來西亞當局派遣穿著化學防護衣的民防人員，清理金正男遇害的吉隆坡國際機場廉價航空航站後，宣告機場已經安全無虞。1060226

(中央社)