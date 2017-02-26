談轉型正義 蔡總統：解密檔案
今年是二二八事件70週年，總統蔡英文今天表示，未來政府要完成國家轉型正義調查報告的過程中，最重要的基礎工作之一，就是摘錄出檔案中涉及的人名、事件或關鍵事項等。
蔡總統今天在臉書貼文表示，推動「轉型正義」是台灣最重要民主工程之一，常常要在「迷霧」中挖掘真相，其中最關鍵與繁複的一個環節，就是清查徵集各機關相關檔案的工作。
總統說，未來政府要完成國家轉型正義調查報告的過程中，最重要的基礎工作之一，就是摘錄出檔案中涉及的人名、事件或關鍵事項等。
她舉出目前政府推動轉型正義的重要成果，指出二二八事件檔案數量約有228.137公尺，計約137萬頁，其中，原列為密件的檔案有4617件，目前已全數解密；去年各機關清查經審定列入移轉的檔案，計有83機關，約165.08公尺，99萬頁之政治檔案，預定於今年6月底前全數完成移轉。
蔡總統表示，政府也推動跨海合作提前解密，僑委會在今年1月移轉有關台灣獨立黨及台獨份子二二八集會之僑情資料等4件檔案，本來列保密期限是109年12月31日，在行政院、僑委會與外交部的努力下，已經提前於2月24日完成解密，加速檔案開放應用。
她指出，為落實轉型正義，行政院額外挹注經費，提供檔案局自今年3月1日起啟動為期3年的二二八事件及動員戡亂時期政治檔案清查、徵集及整理工作，並透過內容清查分析，摘錄出檔案中涉及的人名、事件或關鍵事項等，以便查詢利用。
蔡總統指出，目前檔案局典藏的二二八事件等政治檔案目錄，也已開放於國家檔案資訊網。蔡總統並在此篇文章最後註記「解密是一種態度」。1060226
(中央社)
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