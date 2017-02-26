男子不斷抱著前女友。（翻攝臉書「黑色豪門企業」）

恐怖情人！男子不甘分手 擄前女友到山區

恐怖情人再現！一名年輕男子不甘心與女友分手，仍持續糾纏，今（26日）凌晨4時許，將前女友前擄至新北市烏來區山區，朋友接獲電話循線趕至，男子仍強抱著女友不放，不斷要求女方再聊二句，影片被貼在臉書「黑色豪門企業」群組內，引起不少網友撻伐，痛批「無路用的男子！」

女子向朋友表示，自己是被強迫帶來，想要回家，當時趁對方睡著取回手機，準備偷跑時被發現，才會播電話求救，朋友循線找到，不然差點被硬拉上車換地方。

新店警分局指出，警方當時有獲報到場，但只剩下該名男子，已聯繫影片中女子，後續將進一步偵辦。

(中時)