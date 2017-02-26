大陸國務委員楊潔篪27日訪美

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陸媒報導，中國大陸國務委員楊潔篪將27日至28日對美國進行訪問，就中美關係及共同關心的問題與美方高級官員交換意見。

大陸央廣所屬的中國之聲「國防時空」法人微博發文，引述大陸外交部發言人陸慷26日宣布，楊潔篪應美國政府邀請在27、28日對美進行訪問。

美國總統川普競選期間及當選後，曾多次發表對大陸不友善的言論，去年12月更曾一度質疑「一個中國」政策。不過，今年2月9日，川普改弦易轍，在與大陸國家主席習近平通電話時，表示同意遵循「一中政策」。

楊潔篪是大陸國家主席以下、處理外交事務最高階的官員，也一直在中美關係上積極斡旋。他在2月3日曾告訴時任白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn），大陸希望與美國合作，管控分歧與敏感問題。

22日楊潔篪與美國國務卿提勒森在電話中，確認美中發展建設性雙邊關係的重要性。當時中方轉述提勒森有重申美國的「一中政策」；美方新聞稿中則沒有提及「一中」，而是強調美方敦促中國積極處理北韓問題。1060226

(中央社)