法國總統大選 極右雷朋有可能勝出
隨著民調差距拉近，競爭對手右派保守政黨候選人費雍捲入不當支出醜聞，資深政界人士和評論家表示，極右派領袖瑪琳．雷朋可能於5月贏得法國總統大選。
法新社報導，極右民族陣線（National Front）位在巴黎城郊南泰爾（Nanterre）的政黨幹部認為，在英國帶領脫歐投票，以及在美國把川普推向勝利的同樣的力量，會將瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）送上權力寶座。
甚至雷朋的若干敵手也不得不承認，這名善於煽惑人心的極右派領袖勝選是可能發生的事。保守派前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）本月說：「我認為雷朋可能當選。」
社會黨前總理瓦爾斯（Manuel Valls）也示警，認為雷朋不會贏「很危險」。
民調顯示，48歲、反移民也反歐洲聯盟的雷朋，獲得的支持4年來始終穩定一貫。
多家民調現在雖未預測雷朋會在5月7日贏得總統大選，但與主要對手之間的差距估計已縮短。
事實上，雷朋也涉不當支出醜聞，面臨指控不當運用歐洲議會的資金。不過，相關指控並未損害她的支持度。
「民意報」（L'Opinion）2月中旬徵詢多方意見，民調專家對雷朋是否會贏意見分歧。
伊佛普研究所（Ifop）的福克（Jerome Fourquet）告訴法新社，如果第二輪投票前夕，民調顯示雷朋得票40%、而對手60%，「差距太大，難出現令人跌破眼鏡的結果」。
「但如果是55%對45%，結局可能不一樣。」
福克說，雷朋在第一輪投票的表現很重要，足以影響她是否能在決選贏得動力，吸收勝選所需選票。（譯者：中央社羅苑韶）1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。