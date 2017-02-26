法國總統大選 極右雷朋有可能勝出

我要評比

隨著民調差距拉近，競爭對手右派保守政黨候選人費雍捲入不當支出醜聞，資深政界人士和評論家表示，極右派領袖瑪琳．雷朋可能於5月贏得法國總統大選。

法新社報導，極右民族陣線（National Front）位在巴黎城郊南泰爾（Nanterre）的政黨幹部認為，在英國帶領脫歐投票，以及在美國把川普推向勝利的同樣的力量，會將瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）送上權力寶座。

甚至雷朋的若干敵手也不得不承認，這名善於煽惑人心的極右派領袖勝選是可能發生的事。保守派前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）本月說：「我認為雷朋可能當選。」

社會黨前總理瓦爾斯（Manuel Valls）也示警，認為雷朋不會贏「很危險」。

民調顯示，48歲、反移民也反歐洲聯盟的雷朋，獲得的支持4年來始終穩定一貫。

多家民調現在雖未預測雷朋會在5月7日贏得總統大選，但與主要對手之間的差距估計已縮短。

事實上，雷朋也涉不當支出醜聞，面臨指控不當運用歐洲議會的資金。不過，相關指控並未損害她的支持度。

「民意報」（L'Opinion）2月中旬徵詢多方意見，民調專家對雷朋是否會贏意見分歧。

伊佛普研究所（Ifop）的福克（Jerome Fourquet）告訴法新社，如果第二輪投票前夕，民調顯示雷朋得票40%、而對手60%，「差距太大，難出現令人跌破眼鏡的結果」。

「但如果是55%對45%，結局可能不一樣。」

福克說，雷朋在第一輪投票的表現很重要，足以影響她是否能在決選贏得動力，吸收勝選所需選票。（譯者：中央社羅苑韶）1060226

(中央社)