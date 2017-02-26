2PM Jun. K跌落3公尺高舞臺 演唱會中斷

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南韓男團2PM今天在首爾舉行演唱會時，驚傳成員Jun. K由3公尺高舞台跌落意外，工作人員緊急將他送醫，演唱會也被迫中斷。

2PM今天在首爾奧林匹克公園SK手球競技場舉行演唱會「6Nights」，「朝鮮日報」報導，成員Jun. K在表演中不小心從3公尺高的移動式舞台上摔落，嚇壞現場歌迷。

2PM所屬經紀公司JYP娛樂表示，由於表演中發生成員墜台意外，演唱會緊急中斷，並已將Jun. K送醫接受精密檢查，目前無法確認之後幾場演唱會是否能繼續進行。

睽違1年9個月舉行演唱會的2PM，原定從本月24日至3月5日間舉行6場演唱會，這次演唱會可能也是部分成員入伍前最後1次演出，卻發生這起意外，引發粉絲強烈關心。（譯者：中央社廖禹揚）1060226

(中央社)