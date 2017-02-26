奶茶妹難得曬1歲女 千億CEO尪變奶爸跪地陪爬

章澤天和劉強東婚後育有一女。（圖／取材自陸網、IG）

CEO劉強東噴父愛，陪女兒爬行玩耍。（圖／取材自章澤天IG）

大陸網路紅人「奶茶妹妹」章澤天，2015年嫁給大19歲的大陸京東創辦人劉強東，婚後生下一女，家庭生活幸福美滿，向來較少分享愛女照的她，今難得曬出女兒和老公玩耍的合照，引發網友熱議，甚至登上微博熱搜榜。

奶茶妹平常行事低調，升格當媽後也很少炫娃，今她在IG分享女兒在地墊上爬行玩耍的照片，女兒頭戴蝴蝶結髮飾，側面看來有著肉嘟嘟的臉頰，引來不少網友敲碗想看正面。而另一吸引大家眼球的是，劉強東也在一旁陪著女兒一同爬行，畫面看來十分溫馨，照片一曝光，網友紛紛留言「霸道總裁變奶爸」、「好有愛、好幸福」，在網上造成一片熱烈討論。

(中時電子報)