自動查驗通關服務　大陸配偶也能辦

美女陸配蘭嵐今日前往移民署台北服務站申辦自動查驗通關服務，直呼好方便，以後不用再大排長龍了。（移民署提供）

機場捷運即將開通很多人也希望入出境能更加便利！來自大陸福建省的美女蘭嵐，今日特別前往移民署台北市服務站辦理自動通關。她說，她聽台灣老公說自動通關真的很方便，只要大約10秒，她剛開始也不確定大陸人民可以辦嗎？後來移民署台北市服務站的人告訴她，不管是「大陸地區人民」、「香港或澳門居民」「外國人」、「台灣地區有戶籍或無戶籍國民」等，只要持有居留相關證件，符合資格，都可以檢附證明，在台北市申請就好，不用跑到機場，讓她當場大呼真的很方便。

長相甜美的蘭嵐，4年前她來到台灣，在東海大學念法律研究所，後來同系楊姓男同學欣賞她的知性美，並展開追求，終於感動她願意結婚，當個台灣媳婦。

昨天老公陪著她一起到台北市服務站辦理「自動查驗通關服務」，楊先生說自動通關超快速的，這個服務讓他覺得很有面子，進出台灣更加快速，遇到節日更是不用排隊，直接快速通關，以後他帶老婆出入境，2人都可以使用這項更便利的服務了。

台北市服務站主任黃齡玉表示，機場捷運開通，往後大家出外旅行將更快速便利，她特別提醒很多持有「依親居留證」的外籍及大陸配偶，趕快來申辦「自動查驗通關服務」，感受在台灣出入境只要約10秒的便利性。

此外，黃齡玉也歡迎年滿14歲符合資格的民眾，都可以來台北市服務站申辦「自動查驗通關服務」，以後出入境或不用大排長龍了。

(中時)