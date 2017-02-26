自動查驗通關服務 大陸配偶也能辦
機場捷運即將開通很多人也希望入出境能更加便利！來自大陸福建省的美女蘭嵐，今日特別前往移民署台北市服務站辦理自動通關。她說，她聽台灣老公說自動通關真的很方便，只要大約10秒，她剛開始也不確定大陸人民可以辦嗎？後來移民署台北市服務站的人告訴她，不管是「大陸地區人民」、「香港或澳門居民」「外國人」、「台灣地區有戶籍或無戶籍國民」等，只要持有居留相關證件，符合資格，都可以檢附證明，在台北市申請就好，不用跑到機場，讓她當場大呼真的很方便。
長相甜美的蘭嵐，4年前她來到台灣，在東海大學念法律研究所，後來同系楊姓男同學欣賞她的知性美，並展開追求，終於感動她願意結婚，當個台灣媳婦。
昨天老公陪著她一起到台北市服務站辦理「自動查驗通關服務」，楊先生說自動通關超快速的，這個服務讓他覺得很有面子，進出台灣更加快速，遇到節日更是不用排隊，直接快速通關，以後他帶老婆出入境，2人都可以使用這項更便利的服務了。
台北市服務站主任黃齡玉表示，機場捷運開通，往後大家出外旅行將更快速便利，她特別提醒很多持有「依親居留證」的外籍及大陸配偶，趕快來申辦「自動查驗通關服務」，感受在台灣出入境只要約10秒的便利性。
此外，黃齡玉也歡迎年滿14歲符合資格的民眾，都可以來台北市服務站申辦「自動查驗通關服務」，以後出入境或不用大排長龍了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。