男子胸部中槍 友人狂飆80公里北上就醫

32歲男子田詔仁日前胸部中彈，竟由友人古宗霖開車搭載，漏夜狂飆近80公里，從新竹北上至台北市台大醫院急診室就醫。他聲稱是把玩改造槍誤傷自己，但從其友人的車內查獲改造手槍及毒品，懷疑田男在新竹與人火併中彈，擔心仇家追殺才夜奔北上求診，現深入追查中。

本月7日凌晨1時許，田男由32歲友人古宗霖扶持進入台大醫院急診室，院方發現田男左胸部位受槍傷，血流不止，所幸子彈並未命中心臟要害，經手術後已脫離險境。由於是槍傷案件，院方同時通報轄區中正一分局到場查處。

警方先在手術房外找到古男，詢問過程中，赫然發現古男褲子口袋竟藏有2顆子彈，馬上將他逮捕並仔細盤查，再從車內搜出1把改造手槍、6枚子彈和0.36公克安非他命毒品。但古男矢口否認擁有被查獲的槍毒，供稱先前曾將車子借車給其他朋友使用，友人還車後也沒有刻意檢查，「不曉得車子裡有這些東西！」說詞明顯規避刑責。

田男對自己身受槍傷的原因，則供稱當天早上他在新竹縣竹東鎮家中「試槍」，不小心誤傷自己，一時疼痛昏了過去，直到下午恢復意識後，擔心會失血過多死亡，才趕緊打電話找來從小一起長大的玩伴古男幫忙，因特別信任台大醫院的醫術，才會請古男載他北上就醫。

警方透過彈道鑑識卻發現，車內被查獲的改造槍，並非射中田男胸部的同一把槍；帶同田男返家搜查，也未找到其他槍枝。懷疑他們在新竹地區與人械鬥火拼，田男中彈後，擔心遭對方追殺到醫院，才會捨近求遠，長途飛奔北上就醫。警先將2人分依槍砲、毒品罪嫌送辦，並深入追查槍擊原因。

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(中時)