楊冪夫妻屢傳離婚 電視劇收視女強男弱

大陸女星楊冪與香港藝人劉愷威結婚3年，期間不時傳出離婚消息。2人主演的電視劇正在大陸衛星頻道同時段播出對打，楊冪演出的「三生三世十里桃花」收視率遙遙領先劉愷威。

楊冪2003年接拍電視影集「紅粉世家」正式出道，2006年大陸古裝電視劇「神鵰俠侶」播出，楊冪在劇中飾演郭襄一角，讓外界開始關注她的表演。楊冪2009年被封為大陸「四小花旦」之一，許多作品都有不錯成績。

至於劉愷威的事業足跡，則遍及中港台三地。不僅發行國語唱片，也曾在香港電視劇「創世紀」中扮演港星羅嘉良的弟弟，隨後又進軍大陸，接拍多部電視劇。但劉愷威令外界廣泛關注的原因，卻是因為楊冪。

劉愷威與楊冪2011年因合作拍攝電視劇進而相識、交往。劉愷威回憶，兩人第1次見面是在浙江橫店的劇組一起吃飯，當時楊冪卸了妝、剛洗完頭，頭髮還溼答答的，「我覺得她是一個小女孩，很可愛」。

楊冪在2014年事業如日中天之際，選擇與交往2年、大她12歲的劉愷威在峇里島結婚。楊冪當時就已懷孕，婚後不到半年，女兒「小糯米」出生。據劉愷威的父親轉述，劉愷威剪掉小糯米的臍帶時，手還緊張地猛發抖。

一家三口的生活看似幸福，但楊冪產後不久便復出工作，劉愷威也忙著拍戲，小倆口常常分隔兩地，加上兩人婚後在微博曬恩愛的次數比婚前少許多，引來媒體猜測不斷，更多次報導兩人離婚消息。

媒體最近一次報導楊冪婚變是在去年底，劉愷威被爆料深夜進出大陸女演員王鷗的房間。楊冪事後出面堅稱「相信老公」，劉愷威也說只是「純對戲」；一再否認介入兩人婚姻的王鷗，終究還是背上「小三」罵名。

微妙的是，劉愷威與王鷗主演的「周末父母」與楊冪擔綱演出的「三生三世十里桃花」年初分別在湖南衛視、東方衛視同時段播出對打。劉愷威與王鷗在劇中演出夫妻，有不少親暱對手戲，並愛得深刻、甜蜜。

3人的緋聞，讓這兩檔電視劇更添看頭。只是，近來大陸媒體報導指出，不管是收視率還是討論熱度，「周末父母」都被「三生三世十里桃花」遠甩在後。高人氣的楊冪，依舊還是收視保證。1060226

(中央社)