IS策劃在英恐攻 經常性風險無法忽視
英國新恐怖主義監督機構首長希爾說，伊斯蘭國（IS）好戰分子正策劃在英國「對無辜平民進行濫肆攻擊」，規模類似愛爾蘭共和軍（IRA）40年前發動的攻擊。
負責監督英國恐怖主義相關法律的律師希爾（Max Hill）在今天刊出的「週日電訊報」（Sunday Telegraph）訪問指出，IS好戰分子正對準城市，造成「巨大經常性風險，任何人都無法忽視」。
他說：「就他們構成的威脅來看，我認為策劃重大陰謀的強度和可能頻率，鎖定大都會區無辜平民，以進行無差別攻擊，而不論其種族膚色，這代表了巨大的經常性風險，任何人都無法忽視」。
「所以這無疑存在有重大經常性風險，至少如1970年代愛爾蘭共和軍在英國活躍時，倫敦所遭遇的威脅一樣大。」
愛爾蘭共和軍要求英國終結對北愛的控制，力圖與愛爾蘭統一。不同派別自1960年代晚期展開衝突，導致超過3600人遇害，包括1000多名英國安全部隊。1998年簽訂和平協議後，愛爾蘭共和軍才放棄武裝鬥爭。（譯者：中央社羅苑韶）1060226
(中央社)
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