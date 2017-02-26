烘焙坊遭重罰停業 網友：只是避風頭

台中市知名烘焙坊傳出勞資爭議遭勞工局重罰新台幣100萬元，多名網友上臉書爆料，也有網友呼籲一起抵制慣老闆，也有人認為店家只是避風頭。

台中市1間知名的烘焙坊和實習生發生勞資爭議，台中市勞工局介入調查，認為負責人違反勞基法，加上先前又有多次違規的紀錄，因此決定重罰100萬元。烘焙坊今天貼出公告表示停止營業，電話也無人接聽。

有自稱烘焙坊前員工在臉書爆料指稱，負責人的父親也在經營日式料理店，生意忙的時候就會被叫去支援，但工時沒有算加班紀錄，只有拿到1盒壽司。

類似爆料內容引發網友熱議，有網友留言指稱，負責人雖然曾出國念書，但不代表有品格有教養；也有人呼籲台中人團結起來，一起抵制慣老闆，不要再讓負責人繼續破壞台中的形象。

不過也有網友指稱，慣老闆壓搾勞工，大家都很討厭，但是你不喜歡，沒人可以強迫你做，錯了該罰就罰，社會自有公平，但新聞媒體不停地報導負面新聞，網民不斷地猛爆料，，反問台灣以後就不會有慣老闆、就沒有弱勢實習生了嗎？1060226

(中央社)