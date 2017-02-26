遭爆超載乘客沒座位 巴基斯坦航空要查
巴基斯坦國際航空公司遭爆1架自喀拉蚩飛往沙烏地阿拉伯的客機多載了7名乘客，他們被迫在3小時航程中站在走道。航空公司今天表示，將展開調查。
根據法新社，英語「黎明報」（Dawn）率先揭露這起事件。報導指出，1月20日飛往麥地那（Medina）的班機載有416名旅客，然而這架飛機包括折疊座椅，載客量應為409人，超載嚴重違反飛安規定。
消息人士指出，如發生緊急事件，沒有座位的旅客無法取得氧氣罩，並可能阻擋緊急疏散出口。
巴基斯坦國際航空公司（PIA）發言人季蘭尼（Danyal Gilani）說，媒體報導有旅客在飛航途中站立「是太誇大且毫無根據。飛機上任何人都不可能像那樣旅行，不管飛航時間長度」。
但他說：「旅客多過登記載客量...正調查相關情事」。（譯者：中央社羅苑韶）1060226
(中央社)
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