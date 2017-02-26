「2PM」JUN.K摔落3米高舞台 演唱會緊急中斷

JUN.K不慎摔落舞台，2PM演唱會被迫中斷。（圖／取材自韓網Dispatch）

2PM其他成員回到主舞台，為了中斷演唱會向粉絲致歉。（圖／取材自韓網Dispatch）

2PM主唱JUN.K。（圖／中時資料照）

南韓夯團2PM今（26日）在首爾舉辦「6 Nights」演唱會，沒想到卻驚傳主唱JUN.K從3米高的舞台不慎摔落，導致演唱會緊急中斷，他的傷勢也讓粉絲相當擔心。

2PM今演唱《HANDS UP》時，搭上移動式環場舞台，沒想到JUN.K不小心踩空，從2層樓約3公尺高意外跌落，嚇壞成員們和現場粉絲，而演唱會因此中斷，並把JUN.K緊急送醫，2PM其他成員也回到主舞台向觀眾致歉。

而對於JUN.K的傷勢，2PM所屬經紀公司「JYP娛樂」回應仍在接受詳細檢查，之後的演唱會行程會再另外公布怎麼安排，而當下負責移動舞台的工作人員也表示很自責，對於造成意外感到抱歉。

(中時電子報)