戀上愛情的騙子 這些女星另一半都偷吃成性

前MP魔幻力量主唱嘎嘎，因為安心亞掀裙影片外流與「Popu Lady」寶兒街頭激吻，導致被公司退團處分，未料嘎嘎惡習未改，才被爆周旋於Popu Lady寶兒及「花褲妹」Kincy之間，竟又被周刊拍到摟屁蛋妹回家，還在MV拍攝當天分別帶寶兒和花褲妹約會，撩妹技術一流的他不僅讓三女均以為自己是「正宮」，四人行關係長達數月之久，據傳寶兒知情後情緒崩潰，更到嘎嘎住處堵人大吼，也讓外界對一片癡心的寶兒備感同情，其實細數相關案例，不難發現縱使另一半偷吃劈腿傳聞不斷，許多女藝人仍選擇愚昧的「相信」，認為有天會盼到對方回頭，讓人感嘆真是「好傻好天真」。

小禎前夫李進良花邊新聞從沒斷過。(圖/本報系資料照)

小禎2007年奉女成婚， 目前與前夫李進良處於分居狀態， 主要是難忍他的花心偷腥史，兩人從2003年交往開始，李進良就傳出至少與13女沾上關係，其中最著名就是與女優觀月雛乃互動曖昧，更被女方她節目爆料曾因打玻尿酸後瞬間無力，被迫發生性關係，此外與小禎交往期間，不僅被拍到赴藝人毛毛住處「關燈夜會」，還在婚禮前夕到旅館開房間，此外也陸續傳出帶酒店妹到汽車旅館開趴，也不時傳出和診所護士曖昧，甚至與田欣親密時不慎壓到手機撥給小禎，變成「實況轉播」，面對李進良難根治的風流成性，也讓小禎徹底心死，目前先以分居冷處理這段婚姻。

許瑋甯不滿阮經天頻頻偷吃，狠心斬段戀情 。(圖/本報系資料照)

許瑋甯和阮經天交往長達八年，這段戀情原被認為會走向童話般的結局，未料阮經天太花心導致戀情難以經營破局，據悉兩人交往期間，阮經天偷吃紀錄就高達四次，不僅被爆帶女生上酒店，還傳出為了與許瑋甯交往，狠甩前女友Joanna，甚至分手期間還相約墾丁打「分手砲」，也讓性癖好被大公開，接著又傳出和韓星尹恩惠拍攝廣告結識後，瞞著許瑋甯熱線不斷，和周冬雨合作電影傳出緋聞，女方更在節目上大膽示愛 ，種種行徑讓許瑋甯忍無可忍提出分手，無奈最後選擇原諒又復合，不過壓垮許瑋甯的最後一根稻草，則是阮經天偷吃中國已婚H女星，也讓她心死狠斬戀情。

周慧敏與倪震相識28年，男方偷吃新聞沒斷過。(圖/本報系資料照)

「玉女掌門人」周慧敏，和老公倪震結婚即將邁入第八年，不過相識28年來倪震的花邊新聞可沒少過，曾被拍到與女大學生在夜店激吻，導致與周慧敏分手，兩人結束19年愛情長跑，不過事發倪震則找來牧師懺悔， 還為洗賤男污名花招盡出，兩人13天後兩人竟火速復合，並於隔年步上禮堂，戲劇性轉折讓人傻眼，而在交往期間更先後與姚樂碧、傅穎、模特兒Esther等數位女星關係曖昧，甚至還曾被周慧敏當場抓姦在床。

葉童為了維護愛情平和，始終力挺男方到底。(圖/本報系資料照)

葉童在「新白娘子傳奇」飾演許仙一角，也讓她打開在台灣的知名度，雖然演藝事業一帆風順，不過感情路卻崎嶇難行，歸咎於丈夫陳國熹結婚20多年來習性不改 ，先是與梅艷芳經紀人在街頭擁吻被狗仔隊拍到，當初葉童選擇淡化，甚至自嘲「應該是過年在家裡插了一大瓶桃花惹的禍」，不過陳國熹並未因此收斂，甚至還幽會一名中年女子，兩人更在車上纏綿互動親密，不過不肯輕易放掉這段婚姻的葉童，選擇繼續當起「鴕鳥」，在公開場合仍與老公持續上演貌合神離的恩愛秀。

(專題報導)