《信號》2.0？看韓劇《Voice》的成功

《Voice》在韓國創下超高收視率！（圖／翻攝網路）

韓國電視台OCN推出的懸疑殺人劇《Voice》，至今在韓國創下絕高收視率，台灣在愛奇藝播出後同樣很受好評！不過這和去年在tvN的播出的《信號》題材雷同，但仍依舊受到高度關注，成功關鍵正是在滿足觀眾視覺之外，該劇強調的「聽覺」是過去許多推理劇罕見出現的因素。

李荷娜在片中飾演112中心中心長。（圖／愛奇藝提供）

韓劇近年來題材多元，說打趴台劇一點都不為過。從《來自星星的你》、《太陽的後裔》到《信號》、《鬼怪》再到《Voice》，題材質量提升不少，而撇開談情說愛，《信號》著重在時空穿越與查案，有些難度的劇情讓觀眾不在只是單純看劇，而是隨著戲中演員查案而一起思考，在去年播出後，得到非常高的評價。

今年的《Voice》雖然有些雷同《信號》，更是男主角張赫近年來備受期待的新劇！他與在劇中飾演「112中心」(類似台灣119接線中心)中心長的李荷娜合作無間，且這回雖然也是殺人懸疑劇，可血腥畫面更勝《信號》，韓國放送通信委員會甚至為此處以「勸告」處分。

在視覺上，滿足了喜歡看血腥懸疑劇的觀眾，另一方面，該戲就如同劇名《Voice》，是以聽覺為主，李荷娜飾演的「姜權珠」中心長，因為早前受傷視力受損，意外讓聽覺比他人更加敏銳，因此總能根據細微的聲音追蹤出受害者位置甚至身處何種場所。

除此之外，《Voice》與先前荷莉貝瑞演過的《絕命連線》也有異曲同工之妙，接線中心與被害人對話的鼓勵與約定，成了該劇溫暖的一面。儘管《Voice》與《信號》都是根據真實事件去延伸，且都演繹了警局內部的陰暗面，但兩部戲仍強調正義一方努力不懈的精神，加上《Voice》透過女主角對聲音敏銳度的演繹，頗有呼籲外界對任何細小聲微都別輕易忽略的作用。

(專題報導)