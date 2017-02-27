紙片人閃邊去！棉花糖女星越蓬鬆大家越愛

「瘦=美」已經不流行，現在許多棉花糖女星，都比辣妹明星還要紅。(中／翻攝自臉書、左&右／達志影像)

不可否認，電影界、時尚圈甚至整個演藝圈，還是崇尚著「魔鬼身材」，穠纖合度且前凸後翹，仍是世人追求的目標，但這幾年卻興起一股聲浪，那就是拒絕認同「瘦=美」這件事，甚至近兩年，不少身材豐滿、曲線圓滑的棉花糖女星，受歡迎的程度大過於那些所謂的正妹女星，這也象徵著社會價值觀有著顯著的改變，其實是一件滿不得了的事情，當然這得歸功於棉花糖明星們精采的表現，你也喜歡她們嗎？

皇后拉蒂法從來就不是辣妹體型，她表示生來就愛自己這樣的身體。(達志影像)

好萊塢女星皇后拉蒂法在業界已出名多時，除了演技精湛外，在音樂方面表現也相當亮眼，R&B、靈魂樂甚至嘻哈饒舌，都是她可以駕馭的領域，她曾經演出歌舞片《芝加哥》，並以此片入圍奧斯卡與金球獎最佳女配角獎，更在《藍調女王》一片中飾演傳奇歌手貝西史密斯，真可謂才華洋溢。

而無論戲劇、愛情劇甚至動作片，皇后拉蒂法的特點便是絕對的自信，她雖為戲減重過，但從來就不是身材纖瘦的辣妹，也不接受因為身材而被看不起，拉蒂法說過不會為了迎合大眾口味而刻意雕塑身材，也表示從出生以來就喜歡自己的身體，因為「要不選擇討厭這個身體，不然就是接受並且愛護身體」，而她選擇後者，作為一個愛自己的人而生活下去。

瑪莉莎麥卡錫自《伴娘我最大》後星運大開。(達志影像)

2015年以《伴娘我最大》一片嶄露頭角的瑪莉莎麥卡錫，在此片的表現不僅叫好叫座，甚至帶領她進入大獎殿堂，入圍奧斯卡金像獎、美國演員工會獎及英國電影和電視藝術學院提名最佳女配角獎，之後星運大開，瑪莉莎充滿創意的幽默演技，讓她片約滾滾來，主演《麻辣嬌鋒》、《譚美》、《麻辣間諜》等，其中，《麻辣間諜》一片再度讓她入圍金球獎戲劇類最佳女主角獎。

瑪莉莎除了戲劇表現外，更展現了她的時尚才華，曾就讀紐約 FIT 流行設計學院的她，2015年推出時尚品牌「Melissa McCarthy Seven7」，推出全尺碼女性服飾，也透過這個工作，展現棉花糖女生的自信，她認為女生的身材隨著歲月不斷在變化，「所以衣服尺碼停在12號，不是很奇怪嗎？彷彿超過這個size，妳就不能隨心情穿搭一樣」，也不滿有些店家，總把大尺碼衣服擺在隱密的地方，放話表示要扭轉這樣的狀況，相當霸氣。

渡邊直美雖是棉花糖女孩，但跳起碧昂絲靈活到不行！(翻攝自渡邊直美臉書)

說到「胖胖惹人愛」女藝人，真的不能不提這一位了，她是今年29歲的渡邊直美，非常常出沒在台灣，因為她是個台日混血兒，過去的她主要在日本搞笑綜藝圈發光發熱，各式有關身材圓滾滾的個人技，總是效果極佳，而她模仿碧昂絲、Lady Gaga唱跳的功力，讓她紅遍全球。

渡邊直美的特點，就是身為棉花糖女孩，動作卻相當靈活，唱跳碧昂絲的歌曲還原度之高，讓全球都震驚了，其實國、高中時期的直美，曾經是個纖瘦的辣妹，然她是在曲線變得圓潤後，才整個爆紅，如今竟能以模仿秀巡迴全球，甚至塑造一種「直美時尚」，帶著奇幻風的飽和色妝容，以及揉合復古與cosplay系的穿搭，讓她推出了自己的時尚品牌，魅力擋都擋不住！

(專題報導)