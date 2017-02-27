陸男娶200公分女回鄉 家人驚呆！

200公分高的女孩相較路人有如鶴立雞群。(圖/網路照片)

200公分高的女孩隻手可達天花板。(圖/網路照片)

200公分高的女孩比門框還高半顆頭。(圖/網路照片)

一般來說，身材高大的男性很受異性青睞，反之，身材高大的女性似乎較難找對象。近日，大陸一位男網友就分享了自己200公分伴侶的照片，羨煞所有人！

說起來，這位男網友身高183公分，已經是相當出眾，但他看上的對象比自己更高，足足有200公分。面對自己另一半，小伙每次都要仰著頭來看她，但確實也是很漂亮的女孩，比例更是完美。

網友全家福，男主角183公分(左)與母親(中)，以及女主角(右)。(圖/網路照片)

婆家對於新來的媳婦也特別重視，為了迎接這位高個媳婦，還特意將家中門框加高。網友帶女孩回鄉裡，面對鄉親、鄰居的異樣眼光，貌似好像大家都在討論什麼，走到哪都成為被矚目的焦點。

(中時電子報)