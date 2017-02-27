陸大學生這2事 讓台灣交換生看不到車尾燈

大陸大學生在搭乘火車返校時，於列車上舉行讀書會。（新華社資料照）

中國大陸由於競爭激烈，學生們為了出人頭地，在學期間無不卯足全力。人力銀行資深副總洪雪珍日前就於臉書透露，她姪子在上海交大當交換學生時，從大陸學生身上學到的兩件事。

大陸冬天雖然很冷，但洪雪珍指出，他們大學的第一節課仍安排在8點，姪子第一星期上課時幾乎每天都遲到1、2分鐘，這種情形在台灣搞不好還會被當成準時，可是姪子進入教室後，發現全班上百名同學都已經到了，這是讓姪子震撼的第一件事。

由於教室只開前門，洪雪珍的姪子只好被數百雙眼睛盯著，從老師面前走到最後一排，這又和台灣通常會把最後一排當成「王位」的情況大不相同；而姪子之後雖提前20分鐘到教室，但第一排仍早被搶坐一空。

而第二件震撼洪雪珍姪子的事，則是大陸學生早睡早起的習慣，宿舍內多數人最晚會在11點就寢，早上7點校園內就已出現晨讀人潮；反觀台灣恐怕只有小學生還有早睡早起的習慣，洪雪珍提到，台灣學生從國中時期就開始晚睡，無論熬夜是在讀書或上網，對健康跟效率都沒幫助。

「這當中較量的不只是在專業程度上的差異，還包括意志力、堅毅力等心理素質的領先。」洪雪珍認為，大陸學生在視野、創意、資質不見得能贏台灣學生，但以認真這點來說，台灣徹底輸了，甚至台灣未來的輸或贏，搞不好從大學生的態度即可預見。

不過，洪雪珍也勉勵在台灣努力、勇敢做自己的人，不用介意被當成怪咖，因為10年後將會是人人搶的A咖；她表示，敢當怪咖的人，代表不願流於凡俗、對未來有企圖心，「那麼就別管其他人現在怎麼笑話你，留待未來笑話他們吧！」

(中時電子報)