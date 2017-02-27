調查：男人眼中女人最具吸引力的部位竟然不是胸

男人眼中女人最具吸引力的部位是臉。(取自www.drfelix.co.uk)

根據《英國藥房Dr. Felix》公佈一系列資訊圖表，揭示男人眼中女人身上最具吸引力的部位。令人驚訝的是，第一名竟然不是胸部也不是臀部，其中頭髮竟然勝過腿與胸部。

圖表顯示，女人身上最吸引男人的部位就是她的臉，有46%的男人將臉當做女人最具吸引力的部位，這也解釋了為什麼化妝品每年產值如此之高，畢竟現在社會就是「看臉世代」，因此臉部奪下第一也不奇怪。

認為女人臀部性感的男人則佔18%，排行第二。有人說臀部是女人的另一張臉。曾有研究表示，腰圍與臀圍的比例(WHR)為0.7的女性最令男性心馳神往。

令人驚訝的是，排名第三的是頭髮而不是胸部也不是大長腿，民眾認為用手撩頭髮或綁頭發，或是剛洗完澡頭髮還濕濕的時候，都是性感的時刻，這就能解釋為何女性會花那麼多時間和精力來保養整理頭髮。

第四名是腿、第五名則是胸部、第六名腹部、第七名其他、第八名才是眼睛。調查也發現，男性對女性身體部位的偏好隨年齡的變化。年輕男性容易被臀部吸引，年長的男性則是漂亮的臉蛋勝過一切。

(中時電子報)