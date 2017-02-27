周迅霸氣「沒離」撇婚變 回顧情定高聖遠甜蜜時刻
大陸女星周迅2014年與美籍華裔演員高聖遠步入禮堂，兩人甜蜜互喊「我願意」，結婚兩年多夫妻「做人」進度備受矚目，周迅更不時傳出肚皮有喜，不過兩人也因工作關係聚少離多，數度被傳婚變，近日更被陸網爆離婚，周迅霸氣回應「沒離」撇婚變。其實夫妻倆婚後總大方合體出席活動，公開放閃，周迅甜蜜依偎在高聖遠身旁，全身散發幸福氣息。
周迅與高聖遠步因工作工作繁忙，小倆口常聚少離多，高聖遠日前出席活動時，被問到與周迅的婚姻狀態，他澄清兩人會講電話連繫感情，彼此依舊甜蜜，不擔心遠距離，而周迅去年10月迎接42歲生日時，高聖遠曾對外透露會準備驚喜，果然為周迅慶生時，他準備大數鮮花，浪漫把嬌妻擁入懷中，兩人以行動粉碎婚變傳言。
夫妻倆婚後不時大方放閃，周迅也曾透露私下叫老公「Superman（超人）」，高聖遠則稱呼她為「妻子」，而作風豪放隨興的周迅，在高聖遠總是女人味十足，周迅也為了丈夫學做菜，彼此甜言蜜語，幸福爆表。
(專題報導)
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