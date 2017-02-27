台灣人別忘記 ! 國民生活須知 走遍世界受尊重

我要評比

國人每年出國人次突破千萬，每位民眾的言行舉止都展現台灣形象，有些該有的尊重言行，不應該忘記。(圖/達志影像 shutterstock)

不論海峽兩岸政治氛圍如何變遷，所謂的「禮節」其實放諸四海都不會有太大的改變。近年來輿論對於華人舉止禮儀有諸多論戰，早年國民政府推動的《新生活運動》、以及當年台灣民眾人手一冊的《國民生活須知》又在兩岸網路上被提及。

當然隨著時空背景不同，部分規範條例已不合時宜，但最重要的是，這些準則其實是不斷提醒一個最基本的道理，就是人與人之間該有的尊重。部份節錄如下：

普通禮節：

●注意禮讓，不要忘記說個「請」字，接受任何人的幫忙服務時，不要忘記說聲「謝謝」，自覺不周到處，應該說聲「對不起」。

●行、坐、站、立，一般位次，前大後小，右大左小，三人以上，中最尊，次為右，再次為左。

●行禮握手，應注目示敬，如長輩或婦女未伸手示意，可向其鞠躬或微笑點頭，不必握手。親朋聚會，亦可拱手或點頭為禮。

●候車、購物（購票）、入場，均應遵守先後秩序。

●商場買賣，應有禮貌。標價不二，信用第一。

●公共場所，應遵守規定，不可隨意吸菸，並不得亂拋雜物，踐踏草坪，攀折花木。

●參觀競技，不可無謂叫囂。尤其在國際競賽場合，不可偏袒己方，而失禮於彼方。聽樂觀劇，按時進退，保持寧靜，鼓掌中節。

●絕對不可隨地吐痰、隨地便溺及隨地吐棄果實渣滓。

●公用毛巾，不可揩擦鼻涕唾沫。

說話：

●說話要誠懇莊敬，聲音適度。不談人私，不議人短，不炫己長。

●對方說話，不可打斷，旁人談話，不可插嘴，聽人講話，耐心聽完。

●與多數人在一起，不可專與一、二人談話，並避免以方言交談。

進食：

●食物講求衛生，餐具務須清潔。

●長者未食，及家人未到齊以前，不宜先食。

●進食時，要保持良好姿態，肘臂不可張開，以免妨礙鄰座。

●喝湯不宜有聲；碗盤筷匙，不宜撞擊作響。

●不可用筷子或手指剔牙，必要時，應用牙籤，並掩蔽為之。

●果核骨刺，殘希飯粒，不可隨手棄置。

●取用菜餚，應取靠自己一面者，不可大口咬食。

●吃麵包（饅頭），只宜撕成小塊，不可大口咬食。

●進食時，與同座談話，聲音不可太高；並不可揮動筷匙刀叉。

●茶飯既畢，應將餐具理好，座椅亦應放回。

●野餐後，其紙巾、飯屑，竹筷、木盒等，應放置於垃圾桶內，或集中自行帶回。

儀態與風度：

●行路須抬頭、挺胸、比肩、齊步，容止安詳。

●行進間，不吸菸，不吃零食，不攀肩搭背。

●乘坐車船，應對老弱、婦孺、傷殘、疾病者讓坐，並照顧其上下。

●路遇遺物，應歸還原主，或送警招領。

●乘坐車輛，宜依次就坐。

育樂方面

●愛護兒童，不可放縱，應啟發其心智，矯正其不良習慣。

●管教子女，身教為先，不宜動輒責罵。

●要養成為多數人服務，「先之勞之」的美德。

●養成是非心，要仗義執言；養成同情心，能急人之急。

●見人傾跌，不可譁笑，須予扶持，見人鬥毆，不可助虐，須予排解。

《國民生活須知》雖然洋洋灑灑條例眾多，但是細心看完，大多說法在當今社會依舊實用。台灣人心性熱情溫和，如能更精確掌握人與人間互相尊重的微妙關鍵，更能走到世界各地都受歡迎，當個最佳世界公民。

(中時電子報)