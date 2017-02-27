現在就吃「洗腸草」排毒＋減肥 但別配牛肉

韭菜是民眾餐桌上常見的菜色，又名「洗腸草」，在「雨水」、「驚蟄」節氣之時食用是最佳時機。圖為潮州韭菜粿，也相當受到歡迎。（圖/本報系資料照片 王英豪攝）

春雷乍響，時節正是「雨水」與「驚蟄」交會，此時養生保健之道在於除濕氣、擋風寒、排毒素、提高免疫力等四大重點。營養師建議，這個時節最好多吃「洗腸草」。這個名字聽來陌生，不過你一定有吃過，原來它就是韭菜。

在中醫典籍內提到，韭菜纖維質偏軟而含水分，能夠刺激腸胃蠕動，潤腸通便，對於預防腸癌及減緩習慣性便秘有相當的幫助，因而有「洗腸草」「起陽草」的別名。同時韭菜內含揮發性硫化物質，可以振奮神經，提神醒腦，在春季能預防愛睏，打理提不起精神的懶散狀態。

越式的韭菜豬肉蝦生捲，高纖去脂，是排毒減肥的好料。(圖/本報系資料照片 陳麒全攝）

韭菜盒子不管當主食還是點心，現在吃正當令。（圖/本報系資料照片 趙家麟攝）

韭菜豬肉水餃這樣包。(圖表/本報系資料庫)

韭菜的最佳料理方式像是韭菜蝦仁水餃、韭菜炒蛋等，尤其韭菜配豬絞肉加上冬粉和豆干末做成的韭菜盒，更是消脂減肥又有飽足感的好料。不過營養師提醒，韭菜和牛肉不宜共食，否則容易上火，對於嘴破、牙齦腫痛等有發炎症狀的民眾尤應避免；同時，腸胃功能不佳的人也要避免多吃，因為韭菜纖維質多，恐反而無法消化。

(中時電子報)