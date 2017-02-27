前夫、男友馬路扭打 兩人皆因酒駕送辦
草屯鎮一名女子的前夫與現任男友爭風吃醋打架，南投縣警局督察長張慈慧行經制止，高喊「我是督察長！不要再打！」並報警，兩男受傷送醫後，雖互相不提傷害告訴，但卻都因酒駕，被以公共危險罪嫌移送，深夜前後關進拘留所。
25日晚間，住在草屯鎮市區的40歲林姓女子，與32歲林姓男友在同居處爭吵，林女打電話給女兒，女兒請父親立即開車去搭救。父女到林女住處，由林女的兒女進入請媽媽下來，當林女一坐進前夫座車後，林姓男友立即衝出，將林女吳姓前夫揪出車外，兩人在馬路上扭打。
當兩男在地上翻滾互毆時，南投縣警局督察長張慈慧正好行經，大喝「我是督察長！不要再打！」並立即打電話回報同仁，草屯警分局員警趕至，強制拉開受傷的兩男，分開送醫。
吳男簡單醫療後回到派出所做筆錄，警方聞到濃濃酒味，經酒測發現酒測值高達0.61，反被依公共危險罪嫌移送法辦；而林男則在深夜11時多尾隨女友去醫院，兩人又在醫院互毆，路人報警，警方趕到後聞到林男有酒味，要他走路回家，卻在林男住家樓下看見他騎機車返家，當場被逮獲酒駕，酒測值高達0.71，兩人先後因觸犯公共危險罪名，關進了拘留所。
(中時)
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