警埋伏待關刀山脫逃嫌犯　仍無所獲

為緝拿脫逃嫌犯黃俊傑，刑事局、中部打擊犯罪中心官員至埔里中心碑分隊，瞭解嫌犯可能的逃逸路線，並研擬可能狀況。（廖肇祥攝）

販毒竊盜集團主嫌黃俊傑，日前在埔里鎮關刀山區脫逃，昨日由於山區飄雨不斷，道路濕滑，警方與救難人員並未入山搜索，救難人員回憶，23日當晚的搜救任務，由於另有其他員警跟嫌犯在下方溪谷受困，加上山區回音干擾，無法判斷是否為黃嫌呼救的聲音。

刑事局、中打官員26日至中心碑分隊與搜救隊員會商，瞭解山區地形與黃嫌可能逃逸的路線，但因天雨不斷、道路濕滑，警方並未入山大規模搜索，而是由便衣刑警守在嫌犯可能逃出的登山口站崗，但截至晚間，並未傳出黃嫌落網的消息。

(中時)