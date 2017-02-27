英脫歐大將法拉吉 與川普共餐喜秀照片
英國反對歐洲聯盟大將法拉吉（Nigel Farage）今天在推特貼出照片，顯示他與美國總統川普共進晚餐，這是川普又一次會晤大力批評英國首相梅伊的法拉吉，顯示兩人關係密切。
路透社報導，英國去年就是否退出歐洲聯盟舉行公投時，法拉吉（Nigel Farage）助脫歐陣營贏得勝利，他後來辭去英國獨立黨（UKIP）黨魁職位，但亟盼與川普加強關係。
由於川普強烈批評政治體制，法拉吉認為兩人有共同點，去年11月就曾會見川普，並表示願意出任英國駐美大使，但梅伊（Theresa May）的政府否決此事。
法拉吉貼出的照片題為「與唐諾（川普）共進晚餐」，他笑著面對鏡頭，與川普和另外四人同桌而坐，地點是華盛頓的川普國際飯店（Trump International Hotel）。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，同桌共餐的還有川普的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與擔任白宮高級顧問的大女婿庫許納（Jared Kushner）以及其他親信，顯示法拉吉與川普關係相當密切。
法拉吉退出政壇後出任美國福斯新聞網（Fox News）和福斯財經新聞網（Fox Business Network）的政治分析家，也在倫敦的電台主持節目。1060226
(中央社)
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