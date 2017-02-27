社福移工暴增3倍 增幅創11年新高

勞動部最新統計，截至去年底，來台工作的外籍移工人數達62.4萬多人，相較前年底增加3.7萬多人；值得注意的是，社福類移工大幅增加1.3萬人，增幅超過前年3倍，更創11年來增幅紀錄，勞動部官員對此也表示「大吃一驚」。

勞動部統計，截至去年底，來台移工人數達62萬4768人，相較前年底增加3萬7278人；其中，產業移工增加2萬3893人、社福外勞增加1萬2935人，而社福類增幅為11年來最多，相較前年增加4345人將近3倍，勞動部表示須再研究原因。

過去11年，我國產業外勞僅於2009年減少2萬560人，其他年度均增加，並以2014年增加5萬2666人最多；社福外勞則是每年都增加，去年增幅僅次於2005年，當年增加1萬2948人，另上次年增破萬人為2011年，增加1萬1746人。

由於社福移工過去10年間成長已漸緩和，去年暴增再現高峰，總人數逼近24萬人，有學者解讀為政府前年大幅鬆綁85歲以上長者僱用外勞所致；勞動部則認為，初步統計因政策鬆綁而增加700多人，人數大增確切原因仍須細部研究。

根據觀察，近年外籍移工人數飆升，去年已經突破60萬人，至去年底總數更達62萬4768人，連2年增幅超過6％。

(中時)