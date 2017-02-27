性別歧視管理無情重傷 優步圖扭轉形象
鑒於叫車市場競爭激烈，叫車公司優步（Uber）力圖擺脫因性別歧視、殘酷無情管理以及有毒工作環境指控加身而重創的公司形象。
美科技顧問公司恩德勒集團（Enderle Group）分析師恩德勒（Rob Enderle）在談到優步遭逢的創傷時說：「有經驗的經理人知道如何避免這種問題發生，或者是讓這類問題看起來毫不存在。」
他指出，「這彰顯，優步高層嚴重欠缺技巧。」
由於1名前員工指控在公司內遭受上司性騷擾和不平等性別歧視，優步聘請前司法部長霍德（Eric Holder）檢視公司的工作環境。
去年底離開優步的女工程師佛勒（Susan Fowler）在部落格貼文說，她2015年底加盟優步不久，上司經理便想佔她的性便宜。
佛勒說，她向公司多位高階經理及人力資源部門投訴，但被告知，她的上司經理是「頭次冒犯人」，他們覺得不太方便為此懲處「工作表現優異的幹部」。
佛勒表示，後來她碰到公司另幾名女工程師，她們聲稱經歷同樣的騷擾，包括碰上她投訴的上司經理所做出的同樣不當行為。
佛勒還說，男性工程師會獲贈皮衣的禮物，而女性工程師則沒有這種好處。
佛勒指出，優步管理高層盡在玩類似「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）的政治戰爭，以爭權奪利。
優步執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）說，霍德和另1名律師將檢視佛勒所提及的問題，並深入探討優步內部的多元性與包容性情況。1060226
(中央社)
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