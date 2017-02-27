鐵達尼號男星比爾派斯頓辭世 享壽61歲
家屬代表表示，曾在好萊塢電影「鐵達尼號」、「阿波羅13號」等賣座巨片演出的男星比爾派斯頓（Bill Paxton），因手術併發症過世，享壽61歲。
這名家屬代表今天透過聲明公布這項死訊。進一步細節並未提供。
比爾派斯頓來自德州，1970年代在B級片教父羅傑科曼（Roger Corman）的影片展開大螢幕生涯。
他後來成為大導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）作品的愛將，1980、1990年代陸續演出「魔鬼終結者」（The Terminator）、「異形2」（Aliens）、「鐵達尼號」（Titanic）等片。
派斯頓主演的「三棲大丈夫」（Big Love）與1990年代的HBO迷你系列影集「衝出越戰」（A Bright Shining Lie），讓他3度榮獲金球獎最佳男主角提名。
派斯頓身後留下妻子與一對子女。1060227
(中央社)
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