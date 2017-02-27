春訪團印尼表演 濃濃台灣味饗僑胞

2017年春節文化訪問團26日在雅加達演出，國寶級歌王文夏帶來多首膾炙人口的經典金曲，台下僑胞齊聲合唱，重溫濃濃故鄉味，氣氛嗨到最高點。

2017年春節文化訪問團由總統府國策顧問張富美率團在印尼巡演，26日晚間在雅加達登場，吸引數百名僑胞、台商參加。

節目首先由高齡90歲的國寶級歌王文夏和文香揭開序幕。文夏以經典台語老歌「再會呀！港都」打頭陣，接著是文香演唱「漂浪之女」，重現經典台語金曲，讓台下的僑胞聽得如癡如醉，跟著唱和。

鄒族出身的美聲歌后安歆澐演唱「高山青」，接著是金曲獎客家歌王黃連煜演唱客家流行歌謠、「鼓聲若響」等金曲，與觀眾逗趣互動，增添歡樂氣氛。董事長樂團、資深歌手于台煙接力接著演唱多首膾炙人口的流行歌曲。

表演近尾聲時，文夏與文香再度登台唱「黃昏的故鄉」及「媽媽請妳也保重」，台下觀眾跟著齊聲合唱，全場洋溢濃濃台灣味，氣氛嗨到最高點。

張富美會後受訪表示，政府積極推動新南向政策，台商、僑胞、僑生都是台灣重要的資產，這些人對台灣很有感情，是雙向的交流。她也希望更多的印尼朋友到台灣觀光，認識台灣。

第一次來到印尼的文夏說，許多台灣人從年輕時就來印尼打拼，如今事業有成，他有機會來印尼為台灣鄉親表演，感到很高興。他認為，台商往東南亞發展是很正面的事情，不會只侷限在一個地區，台商拓展事業版圖也對台灣有幫助。1060227

(中央社)