NBA》德佬投麵包被笑 小牛隊老闆崩潰

小牛隊諾威茲基特別受到老闆庫班的眷顧。(美聯社資料照)

小牛隊25日以84-97敗給灰狼，「德佬」諾威茲基(Dirk Nowitzki)在末節獲得三分線的空檔出手機會，卻投了一個大麵包，意外成為當晚的話題。美媒《Bleacher Report》賽後還將這個鏡頭放上推特，並且用全大寫字母做為標題「永遠的德克」(DIRK FOREVER)揶揄諾威茲基。

不料小牛隊老闆庫班看到後大發雷霆，發函指責Bleacher Report「你們因一記麵包球而嘲笑諾威茲基？我要求你們立即道歉，否則我會採取強硬手段來支持這位史上最偉大的球員。這是哪個混蛋想出的鬼點子，他們為什麼可以在你那裡上班？」庫班可不是一般的網民，他發函的對象是David Levy，是Bleacher Report上頭的透納廣播公司的總裁。

David Levy很快就用手機回覆庫班，他安撫庫班，承認標題有些「大膽」。然而庫班依舊咄咄逼人，在很短的時間內，Bleacher Report的管理員就刪除了那則具有「爭議」的推特，並且補發了另則推特來表揚諾威茲基「德克是我們眼中永遠的NBA傳奇。」

諾威茲基是庫班心愛的球員，他自1999年首度在小牛隊出賽至今已18年，於2011年替小牛奪下隊史首冠。儘管諾威茲基身手大不如前，庫班去年仍以年薪2500萬美金與他簽約，他還是全聯盟擁有「不可交易條款」的3名球員之一。大家能體會庫班愛護諾威茲基的心情，但這樣高調的舉動似乎不太明智。

再優秀的球員也有失手的時候，騎士隊詹姆斯(傳球失誤)、火箭隊哈登(防守不力)都曾被放上TNT的「俠客笨蛋秀」，球迷們多半笑一笑就過去了。最嚴重的情況也不過是隔空打打口水戰，例如這次的麥基與俠客事件。像庫班這樣大肆張揚，反而讓諾威茲基的這記麵包球成為特別難忘的話題。

(中時電子報)